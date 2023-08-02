مباحثات هامة تجمع بوريطة مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط

2023-08-02 / 20:16
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هبة بريس ـ الرباط 

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء، مباحثات مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد لويمبلدون، تناولت الوضع في المنطقة وفي إفريقيا.

ووصف طارق أحمد لويمبلدون هذه المحادثات الهاتفية بأنها “بناءة”، مشيرا في تغريدة على تويتر، إلى أن التبادل ركز على عدة مواضيع من بينها “الوضع في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي النيجر وليبيا، وكذا قضايا ثنائية وإقليمية أوسع نطاقا”.

وبهذه المناسبة، عبر اللورد طارق أحمد لويمبلدون عن “متمنياته الحارة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش”.

وتعيش العلاقات بين المغرب والمملكة المتحدة على إيقاع تطور مضطرد بفضل الإرادة السياسية المشتركة لترسيخ استدامة شراكة عمرها مئات السنين.

وفي ماي الماضي، عقدت المملكتان الدورة الرابعة لحوارهما الاستراتيجي في الرباط، وهي فرصة أكدت خلالها لندن أن هذه الشراكة التي تعود إلى ثمانية قرون لا يمكن إلا أن تزداد قوة، خاصة أنها تتوسع إلى عدد من القطاعات الرئيسية مثل التعليم، التجارة وتغير المناخ.

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