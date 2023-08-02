انقلاب النيجر.. أمريكا تقرر إجلاء موظفيها و أسرهم لخارج البلاد

2023-08-02 / 19:40
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هبة بريس ـ وكالات

أوضح مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء لوكالات أنباء دولية أن الولايات المتحدة قررت إجلاء عدد من موظفي سفارتها في النيجر وأفراد أسرهم بعد استيلاء عسكريين على السلطة هناك.

و أكد ذات المتحدث الأمريكي أن سلطات واشنطن ستبقي على بعثتها مفتوحة وسيواصل كبار الموظفين العمل من هناك.

وأوضح المسؤول الأمريكي أن الأفراد سينقلون من النيجر بطائرة ستستأجرها وزارة الخارجية ولن تُستخدم طائرات عسكرية.

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