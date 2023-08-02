انقلاب النيجر.. أمريكا تقرر إجلاء موظفيها و أسرهم لخارج البلاد
هبة بريس ـ وكالات
أوضح مسؤول أمريكي اليوم الأربعاء لوكالات أنباء دولية أن الولايات المتحدة قررت إجلاء عدد من موظفي سفارتها في النيجر وأفراد أسرهم بعد استيلاء عسكريين على السلطة هناك.
و أكد ذات المتحدث الأمريكي أن سلطات واشنطن ستبقي على بعثتها مفتوحة وسيواصل كبار الموظفين العمل من هناك.
وأوضح المسؤول الأمريكي أن الأفراد سينقلون من النيجر بطائرة ستستأجرها وزارة الخارجية ولن تُستخدم طائرات عسكرية.
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هناك أيادي غير آمنة تتحرك لزعزعة استقرار النيجر..
على الإتحاد الإفريقي التدخل لوضع حد لهذه الخروقات التي تقع في النيجر..
تضامننا اللا مشروط مع النيجر الشقيقة في هاته المحنة التي تمر منها ..
هناك عصابات تتزعمها فرنسا للإنقلاب..
انتهى عهد ماما فرنسا..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.اللهم كن معهم في محنتهم ..
على الدول الإفريقية التضامن بينهم لحماية نظام النيجر..
يجب إعادة الشرعية للنيجر..
كل التضامن مع الشعب النيجر..
نتمنى لهم عودة شرعية الرئيس..