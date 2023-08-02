بعد مقال هبة بريس.. لجنة مركزية تحط الرحال ليلا بمستشفى سطات

محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن لجنة مركزية مختلطة حلت بمستشفى الحسن الثاني ليلة الثلاثاء الأربعاء للوقوف على سير الخدمات به التي كانت محط انتقاذات واسعة من قبل بعض الغيورين على القطاع الصحي بالاقليم من اعلاميين وجمعويين.

وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة قامت بزيارة مباغثة لمختلف الأقسام داخل أروقة المستشفى همت قسم الانعاش وقسم المستعجلات وقسم قطاع الأم والطفل، حيث وقفت على مجموعة من الاختلالات المتمثلة في بعض الغيابات وتدني الخدمات والفوضى العارمة التي يعرفها قسم المستعجلات، هذا ومن المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرا مفصلا حول الزيارة إلى الوزارة الوصية على القطاع تكريسا لمبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو التقرير الذي قد يعصف ببعض الرؤوس على حد تعبير ذات المصادر.

وكانت هبة بريس، قد نشرت مساء أمس الثلاثاء مقالا مفصلا حول مايعانيه المستشفى ومرتفقيه من مشاكل عدة عنوانها الأبرز “مستشفى سطات كُلشي باغي يْوَّلِّي طبيب”، في إشارة لما يشبه الفراغ الاداري الذي يعرفه هذا المرفق جراء عدم وجود رقابة صارمة على عمل موظفيه وموظفاته، دون أن ننتقص من عمل بعض الشرفاء من أصحاب الوزرة البيضاء الذين لازالوا يشتغلون في صمت بعيدا عن الأضواء، مغلبين مصلحة الوطن والمواطنين على مصالحهم الشخصية الضيقة.

هذا ويسود ترقب كبير بين صفوف مختلف المهتمين بالشأن الصحي بالاقليم، لما ستؤول له الأمور، عاقدين العزم على شجاعة وكفاءة وحنكة وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب وتفاعله مع مطالب المتضررين، مناشدين إياه القيام بزيارة مفاجئة دون اعلان مسبق بغية تقييم الوضع وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كمقوم هام من مقومات النظام الدستوري، الذي نص عليه الفصل الأول من الدستور المغربي.

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