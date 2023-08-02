تفاصيل التوقيعات المزورة بإسم عمدة طنجة ودخول الفرقة الوطنية على الخط

2023-08-02 / 19:09
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اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

دخلت عناصر الفرقة الوطنية على خط قضية تزوير شواهد ادارية وأخرى تجارية تحمل توقيع عمدة مدينة طنجة، منير الليموري ، دون علمه ، وهي القضية التي ينتظر أن تكشف عن تطورات مثيرة ، وسط شكوك بتورط شبكة اجرامية تنشط في مجال التزوير .

مصادر “هبة بريس” كشفت أن الفرقة الوطنية وبأوامر من وكيل الملك باستنئنافية طنجة، تتابع هذه القضية بعد وضع عمدة طنجة منير الليموري شكاية بهذا الخصوص .

وأردفت المصادر ذاتها، أن عمدة طنجة قام بعرض الشواهد الإدارية على النيابة العامة المختصة التي أحالتها بدورها على المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، وأعطت تعليماتها قصد تعميق البحث بخصوصها وتحديد هوية كافة المتورطين في هذه العملية التي خلقت حالة استنفار داخل أروقة جماعة طنجة .

وأشارت المصادر ذاتها، أن رئيس احدى المقاطعات سبق وأن راسل جماعة طنجة بعد ضبط رخصة تجارية مزورة تحمل ختمه وتوقيعه ، الأمر الذي الذي دفع بجماعة طنجة بعد اكتشاف شواهد أخرى مزورة ، الى وضع شكاية لدى النياية العامة والتي عجلت بدخول الفرقة الوطنية التي تعكف حاليا على فك شفرة هذه القضية .

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