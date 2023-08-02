قانون “غريب” يبيح مصادرة أملاك معارضي إلزامية ارتداء الحجاب في إيران

هبة بريس ـ وكالات

أقرت إيران مشروع قانون ينص على ملاحقة النساء الإيرانيات اللاتي يعارضن إلزامية ارتداء الحجاب وينص على إجراء خاص يستهدف نجوم وسائل التواصل الاجتماعي الذين يطلق عليهم “مؤثرين”.

ويسمح هذا الإجراء للحكومة الإيرانية بمصادرة 10 في المئة من ثروات من يعارض إلزامية ارتداء الحجاب ومنعهم من العمل في ميدانهم طيلة 15 عاما.

ويوضح مركز البحوث في البرلمان الذي يتولى حاليا دراسة مشروع القانون في مذكرته “هذه الإجراءات الجديدة هي وقائية، وستمنع أعداءنا من استخدام التوقيفات العامة من قبل الشرطة لغايات دعائية”.

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