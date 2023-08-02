بنك المغرب: “رفع سعر الفائدة الرئيسي أثر سلبا على سندات الخزينة المقتناة”

2023-08-02 / 18:08
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد بنك المغرب في تقرير حديث له أن رفع سعر الفائدة كان له بعض التأثيرات السلبية من قبيل قيمة سندات الخزينة.

و في هذا الصدد، أوضح تقرير بنك المغرب أن رفع سعر الفائدة الرئيسي هو أمر إيجابي بالنسبة للبنك المركزي من حيث فوائد إقراضاتها للبنوك التجارية، لكن ذلك يؤثر سلبا على سندات الخزينة التي يشتريها لأن ارتفاع الفائدة الرئيسي يعني انخفاض قيمتها في السوق.

موازاة مع ذلك، أوضح بنك المغرب أن إجمالي عائداته برسم العام الماضي بلغت نحو 6,8 مليارات درهم، بينما وصلت التكاليف إلى 7,2 مليار درهم.

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تعليق واحد

  1. 0,4 مليار درهم أي ما يعادل 40 مليار سنتيم خسارة في عام واحد لبنك المغرب، من الأفضل تغيير والي البنك و الإدارة و الإستراتيجية، و من الأفضل المرور للتحرير الكلي للدرهم في أسرع الآجال.

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