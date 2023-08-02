الوداد يغادر البطولة العربية بعد التعثر أمام الهلال
هبة بريس _ رياضة
ودع الوداد الرياضي منافسات كأس الملك سلمان لكرة القدم من دور المجموعات، عقب انهزامه أمام الهلال السعودي بهدفين لواحد، في المباراة التي جمعتهما ،اليوم الأربعاء، برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثانية.وسجل هدف الوداد الرياضي سيف الدين بوهرة (د 64)، فيما وقع هدفي الهلال السعودي سيرجي ميلينيكوفيتش سافيتش (د 41) وروبين نيفيز (د 66).
وكان الوداد قد تعادل في الجولة الأولى مع السد القطري بدون أهداف، ومع الأهلي الليبي بهدف لمثله في الجولة الثانية.وتصدر السد القطري المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، متقدما على الهلال السعودي (4 نقاط) والوداد الرياضي والأهلي الليبي (برصيد نقطتين).
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12 تعليقات
فريق ضعيف ومتذبذب في نتائجه ولايستفيد من أخطاء ماضيه. لاعبون منتهي صلاحيتهم ومحدودون. الفريق أكبر منهم.
انا ارى ان السيد الناصري خلا فيها الدراري كانو باغيين يشدو العطلة مع اطفال المداريس ويدخلو فشتنبر القادم وهو مسيفطهوم يلبو بزز منهم في بطولة لا تساوي شيءا غير ستة ملايير دولار كيف والو الوداد عندها الفلوس غير شايطين…المهم خليو اللعابة الكبار ديال وداد الامة والكوكب والمريخ و زحل يرجعو يكملو العطلة فمارتيل ولا الهرهورة…والعام الجاي يجبو البطولات المدرسية والكؤوس
ديال اتاي ان شاء الله…الوداد مشات مع الواد ، السيد عادل رمزي دار اكفس اختيارفحياتو ملي خدا هذ الفرقة الشارفة …
من المسؤول عن تدهور الوداد الرياضي..
تحية وتقدير للجماهير الودادية رغم هذه الخسارة المحزنة..
نتمنى الإستمرارية للرجاء الرياضي..
تضامننا اللا مشروط مع الوداد الرياضي..
خسائر متتالية هذا الموسم للوداد رغم كل ما يبذله النادي من أجل تحسين ظروف اللاعبيين..
حظ موفق للوداد مرة أخرى..
هدف تعادل للوداد هدف مشروع مجزرة تحكمية في حق الوداد..
ضلم كبير تعرض له الوداد في هذه البطولة..
تحكيم رديئ جدا ..
الوداد ظلمه التحكيم ولكنه فريق هاوي لا يستحق لعب المباريات القارية عليه التعاقد مع لاعبين محترفين. إذا أراد أن يحافظ على سمعته عليه بالاستثمار الصحيح