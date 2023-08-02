بعد مشوار دام 28 عاما.. الأسطورة بوفون يعتزل رسميا كرة القدم

هبة بريس _ رياضة

أعلن جانلويجي بوفون، حارس مرمى منتخب إيطاليا الأسطوري، عن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي اليوم الأربعاء.

ورغم ارتباطه بعقد مع بارما حتى صيف 2024 فإن بوفون قرر إنهاء مسيرته الكروية، لينهي مشوارا دام 28 عاما في الملاعب الأوروبية.

ونشر بوفون عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يتضمن لقطات لمسيرته الطويلة في الملاعب.

وكتب الحارس البالغ من العمر 45 عاما: “هذا كل شيء، لقد أعطيتني كل شيء، وأعطيتكم كل شيء، وقد فعلناها (مسيرته الكروية) معا”.

ويعتبر بوفون واحدا من أفضل حراس المرمى في التاريخ، وأنهى مسيرته مع بارما حيث بدأ، في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، وعانى من الإصابات في موسمه الأخير.

وفاز بوفون بلقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي عشر مرات مع يوفنتوس، بالإضافة للقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان. كما حقق مع منتخب بلاده لقب كأس العالم 2006.

وانضم بوفون إلى يوفنتوس من بارما عام 2001، وقضى معظم مسيرته مع الفريق عدا موسم 2018-2019 الذي مثل فيه باريس، قبل العودة من جديد للفريق الذي يتخذ من تورينو مقراً له، ثم انضم لبارما في حزيران 2021.

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