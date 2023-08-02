الصين تتجه لمنع القاصرين من استخدام الإنترنت

2023-08-02 / 16:41
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هبة بريس

سيمنع الصينيون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما قريبا من استخدام الإنترنت ليلا على هواتفهم الذكية، فيما سيصبح الوقت اليومي الذي يمضونه على الشبكة محدودا ، بموجب قانون جديد لمكافحة الإدمان على الانترنت كشف النقاب عنه الأربعاء.

وينص القانون الذي يفترض أن يدخل حيز التنفيذ في الثاني من شتنبر بعد جلسة استشاريه عامة تنظيمية، على منع أي قاصر من استخدام الإنترنت عبر أي جهاز محمول بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا.

بالإضافة إلى ذلك، سيحمل عبر الهواتف نظام يحد من الوقت اليومي الذي يمضيه القصر وهم يتصفحون شبكة الانترنت عبر الهواتف الذكية، إذ يحق لمن تراوح أعمارهم بين 16 و17 عاما باستخدام الانترنت لساعتين، مقابل 40 دقيقة فقط للأطفال دون الثامنة.

وهذه القواعد الجديدة التي اقترحتها إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية سيتم تنفيذها من خلال وسائل تقنية هي من بين أكثر الإجراءات صرامة في العالم في هذا الخصوص.

ويمكن للآباء إيقاف تشغيل هذه الميزات في حال رغبوا في ذلك.

وبحسب إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، تتيح هذه الإجراءات الجديدة “إيجاد بيئة إنترنت آمنة وصحية للقصر”، في أعقاب إجراءات أخرى اتخذتها السلطات الصينية خلال السنوات الأخيرة “للحد من استخدام القصر للإنترنت”.

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