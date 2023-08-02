“باميلا الكيك” تثير الجدل من جديد:”لو رفض جسدي الرجل سأحب المرأة

2023-08-02 / 16:11
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هبة بريس _ القسم الفني

عادت الممثلة اللبنانية باميلا الكيك لتثير الجدل من جديد بحديثها عن ميولها الجنسي، بعدما كشفت سابقا عدم رفضها فكرة الزواج من نفس جنسها.

وأكدت الكيك، التي حلَّت ضيفة على برنامج “Spot On”، على عشقها للرجل، رغم أن البعض يود وضعها في خانة “المثلية الجنسية”،قائلة: “أنا منّي مثلية أنا بحب الحب كيف ما أجى.. لكن لو رفض جسدي حب الرجل بعد 20 عاما وظهرت فتاة أحبها سأحبها أنا لست مثلية أنا كل شيء”.

وأشارت إلى أنها لا تبالي بأفكار و عادات المجتمع الشرقي، مبرزة أنها تود عيش حياتها كما تريد، كما أنها لا تهتم لانتقادات الناس كونها ترى أن “كلام المرء يعكس جوانب الضعف وعدم الثقة في شخصيته.”

وصرحت الفنانة اللبنانية أنها لا تحب الشهرة، معللة ذلك برفضها العديد من عروض العمل والتواجد في المناسبات العامة “لا أملك أصدقاء في الوسط الفني يشبهوني في التفكير

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‫2 تعليقات

  2. براف عليك و لكن فكري انك ستلاقين الله قريبا او بعد حين و فكري في عذاب الله و عداب الحريق و عداب القبر و اهوال الجخيم.

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