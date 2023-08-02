إدانة ناشط بـ5 سنوات على خلفية تدوينات تندد بالتطبيع
هبة بريس _ الرباط
أدانت المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء أول أمس الاثنين مدونا بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة 4000 درهم، على خلفية تدوينات منددة بالتطبيع.
وعبر الفضاء المغربي لحقوق الإنسان عن قلقه واستيائه الكبيرين من هذا الحكم القاسي والمجانب للصواب.
وأوضح الفضاء أن المدون السعيد بوكيوض اعتقل بمطار محمد الخامس بالدار البيضاء صباح يوم الاثنين 24 يوليوز المنصرم، حينما كان قادما رفقة أسرته من الديار القطرية، وجرت متابعته في حالة اعتقال بتهمة الإساءة إلى ثوابت المملكة.
وأضاف الفضاء الحقوقي في بلاغ له أن هاته المتابعة تأتي على خلفية سبع تدوينات، ينفي نشره إياها، على إحدى الصفحات بوسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ثلاث تدوينات سبق للمعني بالأمر أن نشرها على صفحته بالفايسبوك نهاية سنة 2020.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
تعليق واحد
كل من يتكلم عن التطبيع وضد هاذه الفكرة اعلموا انه يعمل لأجندة خارجية. ليكن في علم هاد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان ألم تستوعبوا من اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء بأن إسرائيل أقوى دولة في العالم. ولا احد عارض اعترافهاا في العالم.بل رحبوا به. عكس اعتراف أمريكا الكل يعرف الحملة التي قامت على ترامب. من داخل أمريكا وخارجها.المانيا جمعت مجلس الأمن الإسقاط اعتراف ترامب.ووو…..