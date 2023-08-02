“جامايكا” لثمن نهائي كأس العالم للسيدات على حساب سيدات البرازيل

2023-08-02 / 14:17
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هبة بريس _ الرباط

ودع المنتخب البرازيلي نهائيات كأس العالم للسيدات في كرة القدم من دور المجموعات، اليوم الأربعاء، بعد تعادله بدون أهداف أمام جامايكا ضمن المجموعة السادسة.

وكانت البرازيل، وصيفة 2007، مطالبة بتحقيق الفوز من أجل التأهل، بعد فوزها على بنما 4-0 وخسارتها أمام فرنسا في الثانية 1-2، أو التعادل وانتظار مفاجأة من بنما أمام فرنسا.

٩ورفعت جامايكا رصيدها إلى خمس نقاط في المركز الثاني خلف فرنسا المتصدرة بسبع نقاط بعد فوزها على بنما، فيما احتلت البرازيل المركز الثالث بأربع نقاط

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