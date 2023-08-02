نجوم الراب يجتمعون بمهرجان “تيمارتي” في نسخته الثانية

هبة بريس _ القسم الفني

تُنظم جمعية “اينايا للثقافة والفنون”،النسخة الثانية لمهرجان “تيمارتي” في الفترة، ما بين 14 و20 غشت المقبل،وذلك بجماعة هرهورة الساحلية.

الجمعية المُنظمة للحفل، و في بلاغ لها،أكدت أن هذا الحدث الموسيقي،سيعرف برنامجا متنوعا كما سيُمكن شباب عمالة الصخيرات تمارة من الاستمتاع بالأنواع الموسيقية المفضلة لديهم، وذلك من خلال سهرات وعروض فنية مشوقة تحتضنها الهرهورة، كما سيستفيد الشباب من عدة موائد مستديرة في مواضيع مختلفة خلال هذا الحدث الفني.

وكشف منظموا مهرجان ” تيمارتي”، أن هذا الموعد، يهدف إلى أن يكون من أهم التظاهرات الصيفية الموجهة لشباب عمالة الصخيرات تمارة ،على مدار السنوات المقبلة.

وأشار البلاغ أن برنامج المهرجان تم إعداده بعناية،حيث سيعرف مشاركة فنانون شباب، إضافة إلى تنظيم موائد مستديرة، وكرنفالا سيجوب أهم شوارع المنطقة الساحلية الهرهورة، كما سيعرف المهرجان برمجة عروض لفنون الشارع ليختتم فقراته بسهرتين فنيتين سيحييها ثلة من نجوم الراب.

ومن بين الفنانين المشاركين بهذا المهرجان،” سبعتون “،” ايوب عنباوي”،” plylist “و ” kouz1 “، كما يتضمن البرنامج إشراك فرق فلكلورية من المنطقة بمختلف شوارع العمالة.

هذا وسيكون عشاق الألعاب الإلكترونية على موعد مع مسابقة ألعاب الفيديو التي ستحتضنها دار الشباب الهرهورة.

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