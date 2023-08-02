أعوان وزارة الداخلية يحظون بزيادة في الأجور

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أعلنت وزارة الداخلية عن إقرار زيادة في الأجور الشهرية لأعوان السلطة بما مقداره ألف درهم، وذلك لتحفيزهم على البذل والعطاء في خدمة الصالح العام.

وجاء إقرار هذه الزيادة من وزارة الداخلية لاعوانها ” المقدمين والشيوخ ” تقديرا للجهود المبذولة من قبلهم في أداء واجباتهم المهنية .

وقال لفتيت في جواب على سؤال للبرلماني الاتحادي بمجلس النواب سعيد بعزيز، إن هذه الرواتب ستعرف زيادة مهمة منبثقة عن الحوار الاجتماعي الأخير والمقررة على 3 مراحل إلى 4000 درهم سنة 2021.

وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد كشف أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادة مهمة حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 درهم إلى 3500 درهم سنة 2016.

وبخصوص راتب المقدمين الحضريين، فقد أوضح المسؤول الحكومي، أنه انتقل خلال الفترة نفسها من 2015 درهما إلى 3100 درهم سنة 2021، وهو ما يمثل زيادة بنسبة زيادة قدرها 75 بالمائة.

وأشار إلى أن رواتب أعوان السلطة القرويين، عرفت هي الأخرى زيادة مهمة حيث انتقلت بالنسبة للشيوخ من 1368 درهم إلى 2500 درهم سنة 2016 لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021.

أما رواتب أعوان السلطة القرويين المقدمين فقد انتقلت رواتبهم من 810 دراهم شهريا إلى 2500 درهم سنة 2021 أي بنسبة زيادة بلغت 209 بالمائة، وفقا لوزارة الداخلية.

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