Supporters wave Nigerien's flags as they rally in support of Niger's junta in front of the National Assembly in Niamey on July 30, 2023. Niger's junta on Sunday said ECOWAS could stage an imminent military intervention in the capital Niamey as the regional body meets for an "extraordinary summit" on the coup-hit country, with sanctions a possibility. The country's elected president Mohamed Bazoum has been held by the military for four days, and General Abdourahamane Tiani, the chief of the powerful presidential guard, has declared himself leader. (Photo by AFP)

“إيطاليا” تعارض احتمال التدخل الغربي في النيجر

2023-08-02 / 11:44
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هبة بريس _وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنتونيو تاياني، عن معارضته لأي تدخل عسكري غربي بالوضع في النيجر، مضيفا أن مثل هذا التدخل سيعتبر استعمارا جديدا.

وقال تاياني لقناة “Rainews24” الإخبارية، اليوم الأربعاء: “أعتقد أنه يجب علينا الإصرار على استعادة الديمقراطية في النيجر، لكن من الضروري استبعاد أي مبادرة عسكرية غربية لأنها ستعتبر استعمارا جديدا”.

وأضاف أنه يجب النظر إلى القارة الإفريقية على أنها “المحاور الرئيسي لإيطاليا وأوروبا والغرب”، وليس كمساحة للاستعمار، مشيرا إلى أن ذلك يمكن تحقيقه بفضل المشاريع المشتركة لاستخراج المواد الخام، والتي من شأنها أن تسمح للدول الشريكة بالحصول على مواقف متساوية.

وأعلن العسكريون في النيجر عن الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وإغلاق الحدود وإدخال حظر تجول. وقبل ذلك حاصر أفراد الحرس الرئاسي قصر رئيس البلاد في العاصمة نياميا. وصرح مكتب بازوم أن الجيش لم يدعم المتمردين لكن قيادة الجيش أعلنت فيما بعد أن تضامنها معهم.

وصباح الاثنين الماضي هبطت في مطار “تشامبينو” في روما طائرة خاصة أرسلتها وزارة الخارجية الإيطالية إلى النيجر لإجلاء المواطنين الإيطاليين. وقالت وزارة الدفاع الإيطالية إن 99 راكبا بمن فيهم أجانب رغبوا في مغادرة النيجر، وصلوا إلى روما على متن طائرة بوينغ 767 التابعة للقوات الجوية الإيطالية

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