“مؤثرو “القناة الثانية في أفخم فنادق أستراليا وصحفيوها في أرخصها

2023-08-02 / 11:33
2
هبة بريس _ الرباط

استغرب متتبعون للشأن الرياضي، قيام القناة الثانية المغربية بحجز أفخم الفنادق لفرقة “المؤثرين” التي تتواجد حاليا باستراليا في اطار منافسات كأس العالم للسيدات، في وقت يتواجد فيه صحفيو القناة في فنادق “رخيصة” .

مصادر قالت أن الطاقم الصحفي الذي يمثل القناة الثانية يقيمون في فنادق لاتتعدى (80 أورو) أمام هزالة “مصروف الجيب “الذي منح لهم من طرف ادارة القناة ، والذي لا يكفي لسد حاجياتهم خلال مقامهم باستراليا في ظل غلاء المعيشة بقارة أستراليا ، حيث أن أرخص وجية غذاء بهذا البلد تكلف أزيد من 30 دولار استرالي .

وأضافت المصادر أن هذا الوضع لاينطبق على “برنامج الفرقة” الذي منحته القناة الثانية 200 مليون سنتيم ما مكنهم من الاقامة في أفخم فنادق أستراليا والأكل في أغلى مطاعمها .

وتساءل متتبعون ، عن أسباب هذا “الانتقاص” من صحفيي القناة الثانية الذين ينقلون بمهنية عالية وبتفاني كل الأجواء المحيطة بهذه التظاهرة الرياضية ، عكس من توجه لاستراليا بغية “التسكع والنشاط ” على حساب المال العام .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أعوان وزارة الداخلية يحضون بزيادة في الأجور

أعوان وزارة الداخلية يحضون بزيادة في الأجور

2023-08-02 / 12:57
Photo of واد ملوية …معطيات تدفع المراقبين إلى دق ناقوس الخطر

واد ملوية …معطيات تدفع المراقبين إلى دق ناقوس الخطر

2023-08-02 / 12:27
Photo of مطالب بإيقاف “غزو النخيل” لشوارع المغرب

مطالب بإيقاف “غزو النخيل” لشوارع المغرب

2023-08-02 / 10:14
Photo of “سانشيز” يحل بالمغرب لقضاء العطلة

“سانشيز” يحل بالمغرب لقضاء العطلة

2023-08-02 / 09:17
Photo of طقس الأربعاء.. سحب منخفضة وحرارة بكل ربوع المملكة

طقس الأربعاء.. سحب منخفضة وحرارة بكل ربوع المملكة

2023-08-02 / 09:07
Photo of صحيفة “الغارديان” تختار صورة الملك محمد السادس ضمن الأكثر تميزا في العالم

صحيفة “الغارديان” تختار صورة الملك محمد السادس ضمن الأكثر…

2023-08-01 / 21:55
Photo of بتعليمات من وكيل الملك.. بودريقة مرة أخرى ضيف على الفرقة الوطنية للتحقيق

بتعليمات من وكيل الملك.. بودريقة مرة أخرى ضيف على…

2023-08-01 / 21:30
Photo of الطلبة المغاربة يحطمون رقما قياسيا في ولوج أرقى معهد للهندسة بفرنسا

الطلبة المغاربة يحطمون رقما قياسيا في ولوج أرقى معهد…

2023-08-01 / 20:32
Photo of “البوفا” كُوكايين الفقراء…تحذيرات قبل وقوع الكارثة

“البوفا” كُوكايين الفقراء…تحذيرات قبل وقوع الكارثة

2023-08-01 / 20:03
Photo of مستشفى سطات.. كُلشي باغي يْوَّلِّي طبيب وحقوقي يفضح المستور

مستشفى سطات.. كُلشي باغي يْوَّلِّي طبيب وحقوقي يفضح المستور

2023-08-01 / 18:20

‫2 تعليقات

  2. ما خفي كان اعظم
    لا يأكلون في بطونهم إلا نارا و حراما
    حقوق اليتامى و الأرامل و المسحوقين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق