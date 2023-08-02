“مؤثرو “القناة الثانية في أفخم فنادق أستراليا وصحفيوها في أرخصها

هبة بريس _ الرباط

استغرب متتبعون للشأن الرياضي، قيام القناة الثانية المغربية بحجز أفخم الفنادق لفرقة “المؤثرين” التي تتواجد حاليا باستراليا في اطار منافسات كأس العالم للسيدات، في وقت يتواجد فيه صحفيو القناة في فنادق “رخيصة” .

مصادر قالت أن الطاقم الصحفي الذي يمثل القناة الثانية يقيمون في فنادق لاتتعدى (80 أورو) أمام هزالة “مصروف الجيب “الذي منح لهم من طرف ادارة القناة ، والذي لا يكفي لسد حاجياتهم خلال مقامهم باستراليا في ظل غلاء المعيشة بقارة أستراليا ، حيث أن أرخص وجية غذاء بهذا البلد تكلف أزيد من 30 دولار استرالي .

وأضافت المصادر أن هذا الوضع لاينطبق على “برنامج الفرقة” الذي منحته القناة الثانية 200 مليون سنتيم ما مكنهم من الاقامة في أفخم فنادق أستراليا والأكل في أغلى مطاعمها .

وتساءل متتبعون ، عن أسباب هذا “الانتقاص” من صحفيي القناة الثانية الذين ينقلون بمهنية عالية وبتفاني كل الأجواء المحيطة بهذه التظاهرة الرياضية ، عكس من توجه لاستراليا بغية “التسكع والنشاط ” على حساب المال العام .

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