أسعار صرف أهم العملات الأجنبية
هبة بريس _ اقتصاد
في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 2 غشت 2023، حسب بنك المغرب:
العملة — شراء — بيع
1 أورو 10.0117 – 11.6353
1 دولار أمريكي 9.10500 – 10.5814
1 دولار كندي 6.84480 – 7.95480
1 جنيه استرليني 11.6400 – 13.5280
1 جنيه جبل طارق 11.6300 – 13.5160
1 فرنك سويسري 10.4020 – 12.0880
100 كرونة سويدية 85.7740 – 99.6840
1 ريال سعودي 2.42660 – 2.82000
1 دينار كويتي 29.6050 – 34.4050
1 درهم إماراتي 2.47890 – 2.88090
1 ريال قطري 2.49820 – 2.90340
1 دينار بحريني 24.1510 – 28.0670
100 ين ياباني 6.38140 – 7.41620
1 ريال عماني 23.6490 – 27.4850
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