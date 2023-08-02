هبة بريس _ اقتصاد

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 2 غشت 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — شراء — بيع

1 أورو 10.0117 – 11.6353

1 دولار أمريكي 9.10500 – 10.5814

1 دولار كندي 6.84480 – 7.95480

1 جنيه استرليني 11.6400 – 13.5280

1 جنيه جبل طارق 11.6300 – 13.5160

1 فرنك سويسري 10.4020 – 12.0880

100 كرونة سويدية 85.7740 – 99.6840

1 ريال سعودي 2.42660 – 2.82000

1 دينار كويتي 29.6050 – 34.4050

1 درهم إماراتي 2.47890 – 2.88090

1 ريال قطري 2.49820 – 2.90340

1 دينار بحريني 24.1510 – 28.0670

100 ين ياباني 6.38140 – 7.41620

1 ريال عماني 23.6490 – 27.4850

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0