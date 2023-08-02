A picture taken on May 24, 2020 shows a deserted street in Rabat, as the country is under lockdown to stop the spread of the Covid-19 disease caused by the novel coronavirus, on the first day of the Eid al-Fitr feast marking the end of the Muslim holy month of Ramadan. (Photo by FADEL SENNA / AFP)

مطالب بإيقاف “غزو النخيل” لشوارع المغرب

2023-08-02 / 10:14
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هبة بريس _ الرباط

تقود حركة “مغرب البيئة 2050″، حملة من أجل إيقاف عمليات غرس النخيل “العشوائية” بالمدن والقرى المغربية، واعتماد سياسة تشجير تراعي وتلائم المميزات البيئية والجغرافية لكل منطقة على حدة.

وتضغط الحركة البيئية، منذ عامين، من أجل وقف غرس أشجار النخيل خارج الواحات، عبر حملات على منصات التواصل الاجتماعي ومذكرات وجهتها للسلطات المعنية، معتبرة أن “سياسات التنخيل المتسارعة، خلال السنوات الأخيرة، تتعسف على بيئة وجمالية المدن المغربية، دون أي فائدة إيكولوجية أو بيئية”.

وتسجل الحركة إلى أن “النخيل لا يساعد، خارج فضاءات انتشاره الخاصة بالواحات والصحاري، على القيام بأي أدوار بيئية أو إيكولوجية مهمة” وأنه مثلا لا يقوم بنفس وظائف الأشجار الأخرى في المساعدة على امتصاص ثنائي أكسيد الكربون ولا يحمي من انجراف التربة”، إضافة إلى أنه “لا يقدم الظل للسكان، إلا إذا تم غرسه بكثافة، مما يجعله مكلفا ماديا”.

وسبق أن انتقدت عريضة، أطلقتها الحركة العام الماضي، ما اعتبرته “فرض مدبري الفضاء العام النوع الدخيل الأميركي الأصل “الواشنطونيا” أو “البريتشارديا” بعدد من المدن، مما أدى إلى تخريب هويتها المنظرية والإيكولوجية

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‫3 تعليقات

  1. Salamoalikoum
    Tout a fait d’accord avec vous. La question qu’il faut se poser est : qui est derrière cette idée et qui a conclu ce marché ?

  2. هدي شي سياسة شي واحد عندو مشروع النخيل ويستثمر فيه .
    النخيل لا يعطي الظل بينما الاشجار تعطي يساعدنا في الاختباء من درجة الحرارة المرتفعة

  3. انهم يعوضون اشجار النخيل التي نخرها الجفاف والبيوض في مناطق سلجماسة ليس الا .

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