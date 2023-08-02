Soccer Football - Premier League - Southampton v Liverpool - St Mary's Stadium, Southampton, Britain - May 28, 2023 Liverpool manager Juergen Klopp looks on during the warm up before the match REUTERS/Peter Nicholls EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details.

مدرب ليفربول يتحدث عن “الدوري السعودي” وحقيقة المفاوضات مع مبابي

2023-08-02 / 09:51
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هبة بريس _ رياضة

حث يورغن كلوب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) على إعادة النظر في إغلاق نافذة الانتقالات السعودية بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء نظيرتها الأوروبية، حيث يخشى مدرب ليفربول من خسارة مسابقات الدوري الأوروبية الكبرى المزيد من اللاعبين دون أن يكون بوسعها تعويضهم.

وتنتهي فترة الانتقالات في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأول من سبتمبر، الموعد النهائي لمعظم بطولات الدوري في أوروبا لكن أندية الدوري السعودي للمحترفين يمكنها التعاقد مع لاعبين حتى 20 سبتمبر.

وشهد ليفربول بالفعل انتقال ثلاثة من لاعبيه البارزين إلى أندية سعودية بما في ذلك القائد، جوردان هندرسون، وزميله لاعب الوسط فابينيو بينما غادر المهاجم، روبرتو فيرمينو، في انتقال مجاني.

والثلاثاء وقبل يوم من مواجهة ودية أمام بايرن ميونيخ في سنغافورة، قال كلوب للصحفيين “تأثير السعودية كبير في الوقت الحالي”.

“وأضاف” أسوأ شيء أعتقده هو أن فترة الانتقالات في السعودية ستمتد لأكثر من ثلاثة أسابيع أخرى.. هذا الأمر لا يفيد المسابقات الأوروبية”.

وتابع” يجب على الاتحاد الأوروبي (اليويفا) والاتحاد الدولي (الفيفا) إيجاد حلول لذلك. لكن في النهاية، في هذه اللحظة، لا أعرف بالضبط ما سيحدث. هذا الأمر يؤثر بالفعل علينا لكن علينا تعلم كيفية التعامل معه. .. ستتضح الصورة أكثر مع الوقت”.

واستعرضت السعودية قوتها المالية من خلال جذب مجموعة من أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية بعقود سخية بما في ذلك الفرنسي، كريم بنزيمة، الفائز بالكرة الذهبية ومواطنه الفائز بكأس العالم، نغولو كانتي.

وبدأ النزوح الأوروبي في فترة الانتقالات الشتوية عندما تعاقد النصر مع البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد فترة وجيزة من نهائيات كأس العالم في قطر مما جعل المهاجم البرتغالي اللاعب الأعلى أجرا في العالم.

وفي سياق منفصل، نفى كلوب عدة تقارير عن أن ليفربول يتطلع للتعاقد مع كيليان مبابي، على سبيل الإعارة لهذا الموسم حيث يرغب الدولي الفرنسي في مغادرة باريس سان جيرمان بعدما توترت العلاقة مع ناديه مع دخوله العام الأخير في عقده.

وربطت تكهنات مبابي أيضا باحتمال الانتقال في صفقة قياسية إلى السعودية، لكن تقارير إعلامية قالت إنه رفض فكرة اللعب في المملكة لأنه يتطلع إلى الانتقال إلى ريال مدريد.

وقال كلوب لشبكة سكاي “نسخر من هذه التكهنات بالطبع، مبابي لاعب رائع لكن الظروف المالية لا تناسبنا على الإطلاق. لا أرغب في إفساد القصة الآن … لكن على حد علمي، لا يوجد أي شيء”.

وأضاف “من المحتمل أن يكون شخص آخر من النادي يجهز شيئا ويريد مفاجأتي (…) هذا لم يحدث في السنوات الثماني التي قضيتها هنا، ستكون هذه هي المرة الأولى

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‫2 تعليقات

  2. هذه طريقة لانجاح الدوري السعودي وكذا تقدم الكرة السعودية مثل اوروبا بدون لاعبين اجانب لا تساوي شيئا

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