الرئيس التونسي قيس سعيد

الرئيس التونسي يقيل رئيسة الحكومة بودن ويعين الحشاني خلفا لها

2023-08-02 / 09:31
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هبة بريس _ متابعة

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد قرابة منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، إنهاء مهام رئيسة الحكومة نجلاء بودن وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها، طالبا منه مواجهة “تحديات كبيرة” والحفاظ على “الدولة”.

ولم يُعط أي سبب رسمي لقرار إعفاء بودن وتعيين مسؤول سابق في المصرف المركزي التونسي بدلا منها، لكنّ عددا من وسائل الإعلام المحلية سلّط الضوء على استياء سعيّد من نقص في عدد من المواد في البلاد، ولا سيّما الخبز في المخابز المدعومة من الدولة.

وجاء في مقطع فيديو وبيان نشرتهما الرئاسة ليل الثلاثاء أن سعيد “قرر مساء اليوم… إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان” التي كانت أول امرأة تقود حكومة في تونس.

وكان الحشاني يعمل في البنك المركزي ودرس في كلية الحقوق بجامعة تونس حيث كان سعيد مدرسا، حسبما قال رئيس الحكومة الجديد في صفحته بموقع فيسبوك.

وعلى الفور، أدى رئيس الحكومة الجديد، غير المعروف لدى عامة الناس، اليمين الدستورية أمام سعيد، حسبما أظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة.

وفي أعقاب تأديته اليمين، تمنى له سعيد “التوفيق في هذه المسؤولية التي سيتحملها في هذا الظرف بالذات”.

وقال سعيد إن هناك “تحديات كبيرة لا بد أن نرفعها بعزيمة صلبة وبإرادة قوية للحفاظ على وطننا وعلى دولتنا وعلى السلم الأهلي”.

في الأيام الأخيرة، عُقِدت اجتماعات عدة داخل الحكومة، وبين الرئيس والوزراء، بشأن مشكلات نقص الخبز المدعوم في مناطق عدّة

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