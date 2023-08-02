تحويلات مغاربة العالم تفوق 55 مليار درهم عند متم يونيو

2023-08-02 / 09:27
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هبة بريس _ القسم الاقتصادي

بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج حوالي 55,3 مليار درهم عند متم يونيو 2023، مقابل 48,57 مليار درهم المسجلة قبل سنة.

جاء ذلك في الإحصائيات التي أعلن عنها مكتب الصرف في نشرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر يونيو، حيث أظهرت هذه التحويلات بذلك ارتفاعا بنسبة 13,9 في المائة (زائد 6,75 مليار درهم) مقارنة بشهر يونيو 2022.

ومن جهة أخرى، ارتفع فائض ميزان مبادلات الخدمات من 24,84 مليار درهم إلى 62,5 مليار درهم.

وقال المصدر ذاته، إن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع الصادرات (من زائد 36,3 في المائة إلى 121,85 مليار درهم) وهو مستوى فاق ارتفاع الواردات (زائد 14,7 في المئة إلى 59,35 مليار درهم).

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تعليق واحد

  1. يقول من مغاربة العالم مهان ومضلوم من طرف الوكيل العام السابق بورزازات اب سنة٢٠١١:

    فعلا مغاربة العالم قدمو الكتير لوطنهم ساهموا مند الستينات ومازالو يساهمون في اقتصاد البلاد ولكن مع الأسف الشديد هناك منهم من تم الاستلاء على ممتلكاته بدون وجه حق ويترامى بين الادارات لعشرات السنين وفي الاخير يجد نفسه بين حلين كلاهما مر اما ان يسمح في حقه او عمله وغالبا يسمح في حقه ويرجع إلى عمله وهو مصاب بالاعصاب والسكر وارتفاع الضغط بسبب بعض المسؤولين الفاسدين بقطاع العدل امتال الوكيل العام السابق بورزازات اب الدي ضلم واهان مواطنين بالرشيدية وتنغير وورزازات وزاكورة وعوض محاسبته كما يطالب الجميع تم تعيينه مستشار بمراكش واخيرا احيل على التقاعد وأنا من ضحاياه سنة٢٠١١ بورزازات وعانيت ماديا ونفسانيا وما زلت اعاني اتمنى ان يحاسب في الدنيا قبل الآخرة اللهم امين يارب العالمين

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