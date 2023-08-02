“سانشيز” يحل بالمغرب لقضاء العطلة

2023-08-02 / 09:17
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هبة بريس _ الرباط

حل رئيس الحكومة الإسباني بالنيابة ، بيدرو سانشيز ، اليوم الثلاثاء ، بمراكش رفقة عائلته لقضاء اجازة خاصة.

وتناقلت العديد من الصفحات الفيسبوكية صور توثق تجول رئيس الوزراء الإسباني رفقة عائلته بساحة جامع الفنا بمراكش ومعهم مرشد سياحي.

وكالة “إيفي” الاسبانية اكدت ان تواجد سانشيز بالمغرب لا علاقة له باي نشاط سياسي او ديبلوماسي

وحسب ذات المصادر، فإن سانشيز كسر تقاليد السنوات الأخيرة بالنسبة لرؤساء الحكومات، والذين عادة ما يقضون إجازاتهم في القصر الملكي في لا ماريتا (جزيرة لانزروتي).

وينتظر أن يعود بيدرو سانشيز لإسبانيا لمباشرة المشاورات مع عدد من الأحزاب المقربة من الحزب الاشتراكي، لتكوين حكومة جديدة، بعدما بات من شبه المستحيلات على الحزب الشعبي أن يكون حكومة بمفرده أو بمعيّة فوكس.

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