طقس الأربعاء.. سحب منخفضة وحرارة بكل ربوع المملكة

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بكل من الجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، ونسبيا حار بالسهول الداخلية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس الكبير وبالجنوب الشرقي.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسايس ووالماس خلال الصباح والليل، فضلا عن تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوب والأطلس الكبير مع تناثر غبار.

وستراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 25 و33 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و23 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فلن تعرف تغييرا مهما.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وشمال العرائش، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وسيدي إفني وجنوب بوجدور.

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