بايدن للملك: “أتطلع إلى مواصلة تعزيز الشراكة الاستثنائية بين بلدينا”

2023-08-01 / 23:12
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هبة بريس ـ الرباط

توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة، من الرئيس الأمريكي بايدن، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته عرش أسلافه المنعمين.

وأعرب بايدن في هذه البرقية، بإسم الشعب الأمريكي عن أطيب متمنياته لجلالة الملك والشعب المغربي بمناسبة ذكرى عيد العرش.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “الشراكة الاستراتيجية والمستدامة بين المغرب والولايات المتحدة عززت السلام والأمن والازدهار في المنطقة وفي العالم” ، مشيرا إلى أن البلدين “أنجزا الكثير معا خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وضمان الحرية الدينية”.

وقال “نحن نعمل معا لمكافحة الإرهاب واستشراف مستقبل أكثر أمانا لشعبينا. ومعا، نواجه التحديات العالمية ونعمل على تعزيز أولوياتنا المشتركة في إفريقيا وحول العالم”.

وأضاف بايدن “وإنني أتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة الاستثنائية بين بلدينا خلال السنة المقبلة، وتعزيز أواصر الصداقة العميقة بين شعبينا”.

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تعليق واحد

  1. و هل هناك شيء تبقى للمخاربة حتى يسارمون فيها الثهاينة البلاد كلعا في قبضتهم

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