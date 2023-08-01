توقيع اتفاقية بيترولية بين مكتب الهيدروكربورات والمعادن وشركة “شاريوت”

2023-08-01 / 23:07
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هبة بريس ـ الرباط

أعلن المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن، وشركة ” Loukos Energy Morocco Limited”، التابعة للشركة الطاقية “شاريوت” (Chariot Limited)، عن توقيعهما على اتفاقية بيترولية تتعلق بالموقع المسمى “لوكوس أونشور” الواقع في منطقة برية بين القنيطرة والعرائش.

وأشار المكتب في بلاغ له، إلى أن شركة “شاريوت” تعد شريكا للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في إطار تراخيص التنقيب “ليكسوس أوفشور”، الممنوحة في سنة 2019، والتي تم على إثرها اكتشاف الغاز بداية سنة 2022، إضافة إلى التراخيص المجاورة “ريسانا أوفشور”.

ويغطي “لوكوس” مساحة تبلغ حوالي 1.371 كيلومتر مربع، ويقع بجوار تراخيص “ليكسوس” و”ريسانا” البحرية التابعة لـ”شاريوت”، بحيث يضم الموقع الأول المشروع المهم لتطوير الغاز “أنشوا”.

وقد تم بالفعل الشروع في تقييم مفصل، اعتمادا على إلى البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد لمساحة 150 كيلومتر مربع وعمليات الحفر في المنطقة.

وتنجز “شاريوت” مشاريع استكشافية أخرى بكل من ناميبيا والبرازيل علاوة على مشاريع للطاقة الخضراء بإفريقيا.

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