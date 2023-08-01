صحيفة “الغارديان” تختار صورة الملك محمد السادس ضمن الأكثر تميزا في العالم

هبة بريس ـ وكالات

اختارت صحيفة “الغارديان” البريطانية واسعة الانتشار، اليوم الثلاثاء، صورة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال مراسم حفل الولاء، ضمن مجموعة مختارة من الصور الأكثر تميزا في العالم.

واختار محررو الصحيفة ذائعة الصيت صورة لجلالة الملك، لدى ترؤسه حفل الولاء برحاب المشور السعيد بالقصر الملكي في تطوان، تخليدا للذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وأرفقت الصحيفة صورة صاحب الجلالة بالتعليق التالي: “تطوان، المغرب – الملك محمد السادس يحتفي بالذكرى الرابعة والعشرين لتربعه على العرش بالقصر الملكي”.

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