بتعليمات من وكيل الملك.. بودريقة مرة أخرى ضيف على الفرقة الوطنية للتحقيق

2023-08-01 / 21:30
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء بالاستماع من جديد لمحمد بودريقة عشية اليوم.

و حل بودريقة رئيس نادي الرجاء ضيفا على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و ذلك للاستماع له بخصوص شكاية موجهة ضده من لدن أحد المواطنين.

و حسب مصادر مطلعة، فالأمر لا يتعلق هاته المرة بتذاكر المونديال، و إنما بشكاية وضعها أحد الأشخاص و تخص موضوعا عقاريا عليه نزاع.

نفاصيل أخرى سنوافيكم بها لاحقا فور توصلنا بأي معطيات جديدة و موثوقة…

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