بتعليمات من وكيل الملك.. بودريقة مرة أخرى ضيف على الفرقة الوطنية للتحقيق
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أمر وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء بالاستماع من جديد لمحمد بودريقة عشية اليوم.
و حل بودريقة رئيس نادي الرجاء ضيفا على عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء و ذلك للاستماع له بخصوص شكاية موجهة ضده من لدن أحد المواطنين.
و حسب مصادر مطلعة، فالأمر لا يتعلق هاته المرة بتذاكر المونديال، و إنما بشكاية وضعها أحد الأشخاص و تخص موضوعا عقاريا عليه نزاع.
نفاصيل أخرى سنوافيكم بها لاحقا فور توصلنا بأي معطيات جديدة و موثوقة…
ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1
1