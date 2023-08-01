الطلبة المغاربة يحطمون رقما قياسيا في ولوج أرقى معهد للهندسة بفرنسا

2023-08-01 / 20:32
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هبة بريس ـ وكالات

تواصل المواهب المغربية تفوقها وتألقها على المستوى الدولي، هذه المرة من خلال الرقم القياسي الذي حققه الطلبة المغاربة في مباراة ولوج المدرسة متعددة التقنيات (بوليتكنيك) في باريس.

وهكذا نال 41 مغربيا من أصل 60 طالبا أجنبيا في الأقسام التحضيرية الإعدادية للمدارس الكبرى، مفتاح النجاح لولوج واحدة من أعرق مؤسسات الهندسة في فرنسا المعروفة بجودة التدريس ومستواها المتفوق أكاديميا.

ويؤكد هذا النجاح جودة النظام التعليمي الوطني والتزام وجدية الشباب المغربي الذي يتفوق وطنيا ودوليا، ويحقق إشعاعا للمملكة في المجال الأكاديمي.

وشكل تفوق الشباب المغربي موضوع إشادة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين.

هذه النماذج من الشباب المغربي، بالإضافة للذين تم قبولهم لمتابعة التكوين في المدرسة متعددة التقنيات (بوليتكنيك) في باريس، تبقى شاهدة على التزام وعزيمة الكفاءات الوطنية، التي تمكنت من إثبات نفسها من خلال كفاياتها ومثابرتها، وتحقيق إنجازات تثمن مجهودات المملكة في مجال التعليم والتكوين.

ويساهم هذا النجاح في تعزيز صورة المملكة في الساحة الدولية، باعتبارها أرضا ولادة للمواهب الواعدة. ويظهر أن “النبوغ المغرب” بات يشكل اليوم قوة دافعة أساسية لتنمية البلاد ومصدر إلهام للشباب حول العالم.

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