كلوب يناشد الفيفا بالتدخل لوقف نزوح اللاعبين نحو الدوري السعودي
هبة بريس ـ وكالات
أعرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قلقه من روزنامة الانتقالات الصيفية في دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين.
وناشد كلوب الاتحادين الدولي لكرة القدم “فيفا” والأوروبي “يويفا” لإيجاد حل لهذا الأمر في الوقت الذي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو الدوري السعودي.
وكشف كلوب في مؤتمر صحفي في سنغافورة عشية مواجهة بايرن ميونخ وديا، عن قلقه لرحيل مهاجم “الريدز” السابق، السنغالي ساديو ماني من الفريق البافاري إلى نادي النصر السعودي، مشيرا إلى أن تأثير السعودية بات “ضخما”.
وأوضح أن الأسوأ من كل ذلك أن نافذة الانتقالات في السعودية لن تغلق سوى بعد مرور 3 أسابيع من نهايتها في أوروبا أي أن الأندية السعودية تستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال تلك الفترة.
وقال كلوب: “يتعين على الاتحاد الدولي فيفا والأوروبي يويفا إيجاد حل لهذا الأمر”.
تعليق واحد
أكيد أن الدوري الأوروبي سوف يفقد نجوميته بعد انسحاب كبار الأسماء في عالم كرة القدم الذين كانوا رموز تسويق هذا الدوري على المستوى العالمي ،،،لكن في الحقيبة ما هذا سوى نتيجة حتمية مسلسل طويل يهدف إلى تحويل كرة القدم من مجرد رياضة حماسية تحقق الفرجة إلى أكبرمجالات العروض الفرجوية التي تحقق عوائد تجارية و مالية لا تقارن . إذا فالهاجس الآن أصبح حول كيفية الحصول على من له أكبر قدرة على تمويل هذه العروض الرياضية الفرجوية