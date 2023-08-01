كلوب يناشد الفيفا بالتدخل لوقف نزوح اللاعبين نحو الدوري السعودي

هبة بريس ـ وكالات

أعرب الألماني، يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، عن قلقه من روزنامة الانتقالات الصيفية في دوري “روشن” السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وناشد كلوب الاتحادين الدولي لكرة القدم “فيفا” والأوروبي “يويفا” لإيجاد حل لهذا الأمر في الوقت الذي تشهد الأندية الأوروبية نزوح لاعبيها نحو الدوري السعودي.

وكشف كلوب في مؤتمر صحفي في سنغافورة عشية مواجهة بايرن ميونخ وديا، عن قلقه لرحيل مهاجم “الريدز” السابق، السنغالي ساديو ماني من الفريق البافاري إلى نادي النصر السعودي، مشيرا إلى أن تأثير السعودية بات “ضخما”.

وأوضح أن الأسوأ من كل ذلك أن نافذة الانتقالات في السعودية لن تغلق سوى بعد مرور 3 أسابيع من نهايتها في أوروبا أي أن الأندية السعودية تستطيع التعاقد مع أي لاعب خلال تلك الفترة.

وقال كلوب: “يتعين على الاتحاد الدولي فيفا والأوروبي يويفا إيجاد حل لهذا الأمر”.

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