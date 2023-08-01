درك برشيد يعتقل ق_اتلي و مغ_تصبي إمرأة “عجوز”

2023-08-01 / 19:24
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

مكنت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك بسرية برشيد بتعليمات من النيابة العامة المختصة، من التوصل إلى هوية شخصين مشتبه فيهما في قتل واغتصاب سيدة ” عجوز” تم إعتقالهما ، أحدهما قاصر يبلغ من العمر 16 سنة من منطقة مديونة، والثاني شخص بالغ يبلغ من العمر 36 سنة من منطقة الدروة .

وأكدت مصادر ل ” هبة بريس” أنه مباشرة بعد العثور على جثة ” العجوز ” 78 سنة ، وجدت وهي مجردة من ملابسها ومرمية بأحد الطرق بالقرب من مركز الدروة، فك لغز هذه الجريمة التي إهتزت لها مشاعر ساكنة إقليم برشيد.

وقد تم وضع المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النضرية بمقر سرية برشيد، بتعليمات من وكيل الملك العام بسطات ، لمواصلة التحقيق في الواقعة وفك حيثيتها، لوجود شكوك بشركاء محتملين وراء هذه الجريمة البشعة.

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