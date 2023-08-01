لجنة المعاينة تؤكد استحالة إجراء المقابلات بالجمهور في ملعب العربي الزاولي

2023-08-01 / 19:20
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هبة بريس ـ رياضة 

على مدار الأيام الماضية، زارت لجنة خاصة مختلطة ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء و وقفت عند كل صغيرة و كبيرة بخصوصه قبل اتخاذ قرار إجراء مباريات الوداد و الرجاء به.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن لجنة المعاينة وقفت على استحالة إجراء مباريات قطبي البيضاء بملعب العربي الزاولي بحضور الجماهير و ذلك لافتقاده شروط السلامة الأمنية.

و من بين النقاط التي تضمنها تقرير اللجنة، غياب الترقيم عن مقاعد الملعب، و كذا قلة بواباته و مداخله و منافذ الإغاثة، و عدم فصل المدرجات فيما بينها للسماح للجماهير الزائرة بالولوج.

كما أشار التقرير كذلك لنقص الإنارة في الملعب و المحيط الخارجي و عدم وجود ضمانات كافية لاتخاذ التدابير الأمنية في حال إجراء المقابلات بالجمهور، و كذا غياب مرآب و مواقف كافية للسيارات و غيرها من النقاط التي ستدفع الوداد و الرجاء للبحث عن ملاعب بديلة بعد قرار إغلاق مركب محمد الخامس للإصلاحات.

*الصورة من الأرشيف

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