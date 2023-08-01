مستشفى سطات.. كُلشي باغي يْوَّلِّي طبيب وحقوقي يفضح المستور

محمد منفلوطي_ هبة بريس

يعيش مستشفى الحسن الثاني بسطات فوضى عارمة جراء غياب رقابة صارمة من قبل القائمين على تدبير إدارته محليا، وكذا غياب أدوار المسؤولين اقليميا وجهويا وعدم مواكبتهم لسير الأعمال الجارية به والتي يغلب عليها طابع الارتجالية والغيابات المتكررة للفرق الطبية والتمريضية، ناهيك عن تحول قسم المستعجلات إلى فضاء للعراك والاكتظاظ والتسيب عنوانه الأبرز وكما وصفه العديد من المتتبعين والجمعويين والحقوقبين ب ” كلشي باغي يكون طبيب أو ممرض”، كتعبير عن الواقع المزري حيث يكفي المرء أن يلبس وزرة وقرقابة في رجليه وغطاء على رأسه، ليصبح طبيبا أو ممرضا يقدم الخدمات.

الحقوقي ومنسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال بجهة الدار البيضاء سطات “ميلود أسمين”، خرج مغاضبا عبر صفحته الشخصية على الفايسبوك ليفضح المستور ويعري المطمور مناشدا وزير الصحة والحماية الاجتماعية للقيام بزيارة مفاجئة للوقوف على حجم الكارثة التي يعرفها مستشفى الحسن الثاني بسطات.

وأطلق الفاعل الحقوقي من أمام الباب الرئيسي للمستشفى نداءات إلى كافة المسؤولين محليا واقليميا وجهويا ومركزيا بهدف التدخل على وجه الاستعجال لمعالجة كافة الاشكالات التي يتخبط فيها هذا المستشفى الذي تحول إلى مركز صحي قروي بدل مستشفى اقليمي حضري على حد وصفه، في ظل تفاقم العديد من المشاكل والاكراهات اليومية، علما أنه يبقى ” هذا المرفق الصحي”، الملاذ الوحيد للمواطنين والفقراء الباحثين عن العلاج.

وأضاف الفاعل الحقوقي ميلود أسمين أن المستشفى يعيش على وقع المعاناة الحقيقية المتمثلة في النقص الحاد في الأدوية والموارد البشرية وتعثر عمليات الجراحة بالمركب الجراحي في علاقتها بطب التخذير، كما يعاني المستشفى حسب ذات المتحدث من ضعف خدمات النظافة والتعقيم ببعض الأجنحة خاصة المتعلقة بطب الأسنان وغيرها، إضافة إلى مشكل طول المواعيد ومايقابله من غيابات متكررة في صفوف بعض الأطباء المختصين، إضافة أيضا إلى تبني بعض أطباء المداومة بقسم المستعجلات سياسة تصدير المرضى صوب مصحات خاصة، أو إلى مستشفيات البيضاء دون استشارة أطباء الاختصاص تحت طائلة ” سير راه سكانير خاسر…”.

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