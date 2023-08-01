الأساتذة المقصيون من خارج السلم يحتجون أمام وزارة بنموسى

هبة بريس ـ الرباط

احتج عدد من الأساتذة المقصيون من خارج السلم “أساتذة الزنزانة 10” أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للفت الانتباه لملفهم المطلبي الذي طاله التقادم و الإهمال.

و في هذا الصدد، نظم العشرات من الأساتذة المقصيين من خارج السلم وقفة حاشدة أمام وزارة بنموسى و ذلك بعد أن جوبهت مطالبهم بالتسويف و لم يتم التفاعل معها بشكل جدي حسب تعبيرهم.

و لم تمنع العطلة الصيفية الأساتذة من الاحتشاد بعدد كبير أمام مقر الوزارة السالفة الذكر، حيث رفعوا شعارات مطالبة بإنصافهم و رافعين لافتات تشير لملفهم المطلبي و الذي في مقدمته استفادتهم من الترقية و الزيادة في الأجور.

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