إنتر يقلب الطاولة ويتغلب على سان جيرمان في طوكيو

هبة بريس

حقق فريق إنتر الإيطالي انتصارا معنويا على باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما في العاصمة اليابانية طوكيو واستضافها الملعب الأولمبي الوطني.

وافتتح باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي النتيجة بإحرازه هدف التقدم عن طريق فيتينيا في الدقيقة 63 قبل أن يتعادل سيباستيانو إسبوزيتو لإنتر في الدقيقة 81.

وفي الدقيقة 83 أحرز ستيفانو سينسي الهدف الثاني للفريق الإيطالي وصيف بطل دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

ومن المقرر أن يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره جيونبك الكوري بعد غد الخميس، في آخر ودياته قبل مواجهة لوريان بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي يوم 12 غشت

فيما سيواجه إنتر ميلان نظيره لايبزيغ يوم 9 آب/ أغسطس في آخر الاحتكاكات الودية، قبل لقاء مونزا في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي يوم 19 غشت

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