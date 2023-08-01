إيطاليا…جثة مهاجر مغربي ملقاة في الشارع تثير الذعر بين المواطنين
عبد اللطيف الباز – هبة بريس
شهدت مدينة بورتشيلي محافظة نابولي حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة مهاجر مغربي ملقاة فى الشارع في ظروف غامضة.
وحسبما أوردته مصادر هبة بريس، فإن الضحية يدعى قيد حياته “ع ص ” البالغ من العمر 36 سنة، وكان يقيم ببلدة كازارانو مقاطعة ليتشي، عثر عليه جثة هامدة في الشارع العام.
ونقلت جثة الضحية صوب المستشفى المحلي ، فيما تولت عناصر “كارابينييري” الإيطالية التحقيق في الحادث لمعرفة ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم نتيجة جريمة مدبرة.
من جانبه عبر القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي في إتصال هاتفي عن حزنه العميق وقام بتقديم التعازي والمواساة لأسرة الضحية وشدد على ، إن المصالح الدبلوماسيّة بنابولي تقوم بـ”مجهودات كبيرة ومستمرة تجاه الملفات التي تتلقاها من المواطنين المغاربة وأنها تواكب الحادث عن كتب وقامت بإرسال كتاب للمدعي العام لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث .
وعلاقة بالموضوع فقد قامت” فاطنة الفداوى” رئيسة جمعية النصر بربط الإتصال بعائلة الضحية من أجل تقديم واجب العزاء و المواساة في هذا المصاب ، مؤكدة على وقوف الجمعية بجانبها.
10 تعليقات
يجب على السلطات الإيطالية أن تجري البحث الدقيق للوصول إلى الحقيقة ومدبرها ومحاكمته باقصى عوقبة ممكنة.. إن لله وإن إليه راجعون.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما هذه الأخبار المخزنة وبالاخص وهو في الغربة لهذا نطالب بالتدخل الفوري للسلطات الإيطالية لإجراء البحث الدقيق حتى لا يذهب دمه هباءا منثورا إن لله وإن إليه راجعون.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة المؤلمة والمحزنة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
نحن كمهاجريين في إيطاليا نرفع أحر التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد اللهم ارحمه برحمتك ياارحم الراحمين.
نطالب بنقله ودفنه في وطنه الأم مع محاكمة كل من ساهم في قتله إن لله وإن إليه راجعون.
اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفقيد تغمده الله بواسع رحمته إن لله وإن إليه راجعون.
في الاواني الأخيرة لاحظنا بكثرة وفاة المهاجرين وبالاخص في الديار الأوروبية الإيطالية ولا ندري من السبب في ذالك ؟؟؟؟ ويبقى السؤال مطروح الى السلطات الإيطالية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يجب على السلطات الإيطالية أن تتحرك لأن الأمر لم يعد يبشر بالخير بالنسبة للمهاجرين المغاربة الموجودون في الديار الايطالية..
ليست هذه هي الأخيرة بل كل شهر نسمع مثل هذه الحالات لهذا يجب أن تضع السلطات المغربية حدا لهذه الأفعال الإجرامية التي يذهب ضحايا الابرياء وأن تقوم بحماية المهاجرين المغاربة . ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.