إيطاليا…جثة مهاجر مغربي ملقاة في الشارع تثير الذعر بين المواطنين

2023-08-01 / 16:26
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هبة بريس

عبد اللطيف الباز – هبة بريس

شهدت مدينة بورتشيلي محافظة نابولي حالة من الرعب والذعر عقب العثور على جثة مهاجر مغربي ملقاة فى الشارع في ظروف غامضة.

وحسبما أوردته مصادر هبة بريس، فإن الضحية يدعى قيد حياته “ع ص ” البالغ من العمر 36 سنة، وكان يقيم ببلدة كازارانو مقاطعة ليتشي، عثر عليه جثة هامدة في الشارع العام.

ونقلت جثة الضحية صوب المستشفى المحلي ، فيما تولت عناصر “كارابينييري” الإيطالية التحقيق في الحادث لمعرفة ما إذا كانت الوفاة طبيعية أم نتيجة جريمة مدبرة.

من جانبه عبر القنصل العام للمملكة المغربية بنابولي في إتصال هاتفي عن حزنه العميق وقام بتقديم التعازي والمواساة لأسرة الضحية وشدد على ، إن المصالح الدبلوماسيّة بنابولي تقوم بـ”مجهودات كبيرة ومستمرة تجاه الملفات التي تتلقاها من المواطنين المغاربة وأنها تواكب الحادث عن كتب وقامت بإرسال كتاب للمدعي العام لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث .

وعلاقة بالموضوع فقد قامت” فاطنة الفداوى” رئيسة جمعية النصر بربط الإتصال بعائلة الضحية من أجل تقديم واجب العزاء و المواساة في هذا المصاب ، مؤكدة على وقوف الجمعية بجانبها.

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