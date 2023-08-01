إلى ثمن نهائي المونديال.. سيدات أميركا يفلتن من “الفخ البرتغالي”

هبة بريس _ رياضة

أفلت منتخب الولايات المتحدة حامل اللقب من كابوس عدم التأهل إلى ثمن نهائي مونديال السيدات، الثلاثاء، بعد تعادله سلبا مع سيدات البرتغال اللواتي لم يحالفهن الحظ في تحقيق فوز مثير على ملعب “إيدن بارك” في أوكلاند كان سيعبر بهن بدل الأميركيات إلى الدور المقبل.

وكافحت سيدات الولايات المتحدة لفرض أنفسهن أمام خصومهن المصنفات في المركز الحادي والعشرين عالميا، اللواتي يظهرن للمرة الأولى في النهائيات.

وكاد منتخب البرتغال أن يظفر بالمباراة في الوقت المحتسب البدل عن ضائع، غير أن تسديدة البديلة، آنا كابيتا، ارتطمت بالقائم.

وبهذا التعادل السلبي، حسم المنتخب الأميركي تأهله إلى الدور المقبل ثانيا في المجموعة الخامسة مع 5 نقاط، خلف هولندا المتصدرة بسبع نقاط، فيما أنهت البرتغال مشوارها في المركز الثالث مع أربع نقاط، وفيتنام أخيرة بلا رصيد.

وهذه هي المرة الثانية فقط في تاريخ المونديال النسائي الذي تفشل فيه سيدات الولايات المتحدة بتصدر مجموعتهن، وفي المرة السابقة في العام 2011 وصلن إلى النهائي وخسرن أمام اليابانيات بركلات الترجيح.

وبالتالي، سينتقلن الآن إلى أستراليا لخوض غمار مراحل خروج المغلوب في دور الـ16 أمام متصدرات المجموعة السابعة، اللواتي سيكن السويديات على الأرجح.

وتزامنا مع مباراة حاملات اللقب، حسمت هولندا تأهلها إلى الدور المقبل متصدرة للمجموعة، بعد اكتساحها فيتنام بسباعية نظيفة.

وبات هذا الفوز هو النتيجة الأكبر في المونديال النسائي الحالي، متخطيا خسارة المغرب أمام ألمانيا 0-6.

وأمام حشد من نحو ثمانية آلاف متفرج، تناوبت على تسجيل السباعية الهولندية، ليكي مارتنس (8)، كاتيا سنويس (11)، إيسمي بروختس (18 و57)، جيل رورد (23 و83)، ودانييل فان دي دونك (45).

وكان مدرب الهولنديات، أندريس يونكر، أكد قبل المباراة أنه يريد لمنتخبه أن يتأهل في صدارة المجموعة، لتفادي مواجهة السويد في الدور المقبل، والتي هزمت إيطاليا 5-0.

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