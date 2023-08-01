ساكنة بصفرو تشتكي ضجيج دراجات نارية أصحابها في حالة سكر

2023-08-01 / 14:42
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هبة بريس _ فاس

أثارت قيادة مجموعة من الشباب دراجات نارية بشكل متهور وفي حالة سكر طافح في منتصف الليل والفجر بحي الرفايف بشكل يومي ، استياء وتذمرا في صفوف ساكنة الحي في غياب تسمية الأمن.

وعمد مجموعة من الشباب في مدينة صفرو وهم في حالة سكر طافح بدراجاتهم النارية وآخر بسيارة من نوع داسيا قادمين من غابة تايدة مكان حانتهم الغابوية ، إلى قيادة دراجاتهم النارية وصاحب السيارة بشكل متهور وفي غياب الدوريات الأمنية .

وأحدثت الدراجات النارية المعدلة ضجيجا بمختلف الشوارع، ما أثار استياء المواطنين الذين ظهرت عليهم حالة الإزعاج وهم يطلون من نوافذهم، بينما تذمر المصلون في صلاة الفجر من السلوك غير المسؤول.

وطالبت الساكنة المتضررة المصالح الأمنية وعلى رأسها المديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل بتعلماتها عبر القيام بدوريات لمراقبة هذه الدراجات المعدلة التي تحدث الضوضاء في الشوارع وهم في حالة سكر طافح في منتصف الليل ووقت صلاة الفجر.

وشدد مواطنون على أن مراقبة هذه الدراجات ستمكن من حجز كثير منها يستعملها أصحابها في غياب للوثائق القانونية الخاصة بها.

وإلى جانب الضوضاء التي تحدثها هذه الدراجات المعدلة، فإن أصحابها كما عاينت ذلك جريدة هبة بريس الإلكترونية يقودونها بسرعة مفرطة، ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق.

السؤال المطروح من المسؤول عن هذه الظاهرة في مدينة صفرو التي تفتقر للدوريات الأمنية في المستوى المطلوب للساكنة .

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