برنامج الفرقة ..سخاء مالي كبير مقابل 7000 الف مشاهدة !!!

2023-08-01 / 14:23
0
هبة بريس _ ع ل

لا يزال برنامج الفرقة يثير حالة من السخرية والشفقة في حق أصحابه ومنتجه وأيضا القناة الثانية التي صرفت بسخاء ملايين السنتيمات عليه، لا لشيء سوى لإرضاء الخواطر لأشخاص يختبؤون في جلباب الدفاع عن الوطنية والملك من أجل الاسترزاق من المال العام بطريقة مستفزة لمشاعر المغاربة ولقيمهم وحضارة بلدهم العريقة.

فبرنامج الفرقة الذي أبرز عن علو كعبه من الحلقة الأولى في الميوعة و”التنقاز” و”التبرهيش”، خلق من الوهلة الأولى غضبا واسعا داخل الوسط الإعلامي بالقناة الثانية، الأخيرة التي تخلت عن جميع أطرها وكفاءاتها لتفسح المجال ل”مؤثري الفايسبوك” دون مراعتها لجودة البرنامج أو قيمة محتواه.

فكيف يعقل أن القناة الثانية التي كانت تدعي وقوعها في أزمة مالية خانقة أصبحت تنفق بسخاء على برنامج فوتت لصاحبه صفقة دون غيره ؟ في حين أن صحافيي القناة الثانية قادريين على إعداد برنامج أفضل من هذا وبتكلفة أقل من تلك التي صرفتها على “الفرقة”، أليس حان الآوان لمحاسبة القناة الثانية على هدرها للمال العام بطريقة مريبة تبعث عن التساؤلات الكثيرة في طريقة منح صفقة البرنامج والتدقيق في المبالغ المالية الممنوحة من أجل تمويل ؟

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الحشرة القرمزية”…صديقي يحل بالبرلمان لتبرير عجز وزارته

“الحشرة القرمزية”…صديقي يحل بالبرلمان لتبرير عجز وزارته

2023-08-01 / 17:00
Photo of ساكنة بصفرو تشتكي ضجيج دراجات نارية أصحابها في حالة سكر

ساكنة بصفرو تشتكي ضجيج دراجات نارية أصحابها في حالة سكر

2023-08-01 / 14:42
Photo of أكبر 10 أساطيل عربية… المغرب في هذا الترتيب

أكبر 10 أساطيل عربية… المغرب في هذا الترتيب

2023-08-01 / 13:34
Photo of “هلال” يقيم حفل استقبال بهيج بمناسبة عيد العرش

“هلال” يقيم حفل استقبال بهيج بمناسبة عيد العرش

2023-08-01 / 11:24
Photo of “مديرية الحموشي” تعلن ترقية 10 آلاف و330 شرطيا

“مديرية الحموشي” تعلن ترقية 10 آلاف و330 شرطيا

2023-08-01 / 11:06
Photo of أول شراكة لتحويل القنب الهندي .. مشروع (KIF TAKIWNE)

أول شراكة لتحويل القنب الهندي .. مشروع (KIF TAKIWNE)

2023-08-01 / 10:29
Photo of مركز محمد السادس يتجند لإدماج الشباب ذوي الإعاقات الذهنية

مركز محمد السادس يتجند لإدماج الشباب ذوي الإعاقات الذهنية

2023-07-31 / 23:08
Photo of مراكش: تقديم 24 شخص في حالة إعتقال بتهمة الفساد بالشقق المفروشة

مراكش: تقديم 24 شخص في حالة إعتقال بتهمة الفساد…

2023-07-31 / 21:32
Photo of أسرة القوات المسلحة الملكية تجدد الولاء للملك في برقية عيد العرش

أسرة القوات المسلحة الملكية تجدد الولاء للملك في برقية…

2023-07-31 / 21:30
Photo of جرسيف: عثمان سوالي عامل تألقت في عهده الرياضة وحسن بالماحي أقبرها وجعلها في خبر كان

جرسيف: عثمان سوالي عامل تألقت في عهده الرياضة وحسن…

2023-07-31 / 21:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق