برنامج الفرقة ..سخاء مالي كبير مقابل 7000 الف مشاهدة !!!

هبة بريس _ ع ل

لا يزال برنامج الفرقة يثير حالة من السخرية والشفقة في حق أصحابه ومنتجه وأيضا القناة الثانية التي صرفت بسخاء ملايين السنتيمات عليه، لا لشيء سوى لإرضاء الخواطر لأشخاص يختبؤون في جلباب الدفاع عن الوطنية والملك من أجل الاسترزاق من المال العام بطريقة مستفزة لمشاعر المغاربة ولقيمهم وحضارة بلدهم العريقة.

فبرنامج الفرقة الذي أبرز عن علو كعبه من الحلقة الأولى في الميوعة و”التنقاز” و”التبرهيش”، خلق من الوهلة الأولى غضبا واسعا داخل الوسط الإعلامي بالقناة الثانية، الأخيرة التي تخلت عن جميع أطرها وكفاءاتها لتفسح المجال ل”مؤثري الفايسبوك” دون مراعتها لجودة البرنامج أو قيمة محتواه.

فكيف يعقل أن القناة الثانية التي كانت تدعي وقوعها في أزمة مالية خانقة أصبحت تنفق بسخاء على برنامج فوتت لصاحبه صفقة دون غيره ؟ في حين أن صحافيي القناة الثانية قادريين على إعداد برنامج أفضل من هذا وبتكلفة أقل من تلك التي صرفتها على “الفرقة”، أليس حان الآوان لمحاسبة القناة الثانية على هدرها للمال العام بطريقة مريبة تبعث عن التساؤلات الكثيرة في طريقة منح صفقة البرنامج والتدقيق في المبالغ المالية الممنوحة من أجل تمويل ؟

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