أكبر 10 أساطيل عربية… المغرب في هذا الترتيب

هبة بريس _ الرباط

تعتبر الأساطيل البحرية من أساسيات الهيمنة العسكرية وفرض السيطرة على المناطق البحرية المحيطة بالدول، خصوصا في مناطق المضائق البحرية الحساسة والاستراتيجية القريبة من الدول، حيث تتمتع المناطق العربية بعدد كبير من هذه المضائق البحرية.

ويفرض الموقع ومساحات الشريط الساحلي وعدد المضائق، على الدول زيادة قدرتها البحرية بشكال يتناسب مع حساسية هذه المناطق ووضعها الاستراتيجي

وتكشف بيانات الأساطيل البحرية حول العالم بتفوق عدد من الدول العربية على دول غربية اشتهرت بتاريخ أساطيلها البحرية، مثل إسبانيا وفرنسا والبرتغال واليابان.

ونشر موقع “وايز فوتر” الأمريكي تصنيفًا جديدًا حدد فيه ترتيب أضخم الأساطيل البحرية في العالم، حيث ظهرت أكبر 10 أساطيل في العالم، على رأسها الصين وروسيا وكوريا الشمالية.

وفي التقرير الآتي، نشير إلى أكبر 5 أساطيل بحرية عربية بحسب ترتيبها، وهي:

1.مصر: المرتبة 13 عالميا – عدد السفن الحربية 245 – عدد الغواصات 8 – الإنفاق العسكري: 5 مليار.

2.الجزائر: المرتبة 15 عالميا – عدد السفن الحربية 201 – عدد الغواصات 6 – الإنفاق العسكري: 9 مليار.

3.الكويت: المرتبة 24 عالميا – عدد السفن الحربية 123 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 8 مليار.

4.المغرب: المرتبة 25 عالميا – عدد السفن الحربية 121 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 5 مليار.

5.لبنان: المرتبة 36 عالميا – عدد السفن الحربية 86 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: غير متوفر.

6.قطر: المرتبة 38 عالميا – عدد السفن الحربية 86 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 15 مليار.

7.الإمارات: المرتبة 41 عالميا – عدد السفن الحربية 79 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: غير متوفر.

8.العراق: المرتبة 45 عالميا – عدد السفن الحربية 63 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 5 مليار.

9.السعودية: المرتبة 50 عالميا – عدد السفن الحربية 57 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 75 مليار.

10.البحرين: المرتبة 52 عالميا – عدد السفن الحربية 48 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 1 مليار.

11.سوريا: المرتبة 60 عالميا – عدد السفن الحربية 43 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: غير متوفر.

12.تونس: المرتبة 64 عالميا – عدد السفن الحربية 40 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: 1 مليار.

13.اليمن: المرتبة 67 عالميا – عدد السفن الحربية 35 – عدد الغواصات 0 – الإنفاق العسكري: غير متوفر.

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