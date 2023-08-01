شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار
هبة بريس _ الرباط
أعلنت شركات المحروقات بالمغرب عن زيادات جديدة في أسعار الغازوال والبنزين تصل إلى حوالي نصف درهم في اللتر.
ويرتقب أن تشرع محطات الوقود في تفعيل هذه الزيادة الجديدة ابتداء من مساء يومه الثلاثاء، قبيل منتصف الليل بدقائق.
وتهم الزيادة الجديدة، أسعار البنزين التي ستشهد ارتفاعا بحوالي نصف درهم (0,49 سنتيما)، في حين سيعرف سعر الغازوال ارتفاعا ب 0,27 سنتيما، في اللتر الواحد.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
14 تعليقات
الله أكبر
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم إنا هذا لمنكر..
زيادات متتالية دائما..
يجب ان تكون وقفة احتجاجية في ظل هاته الزيادات المهولة..
الزيادة بالعرام اللهم إن هذا لمنكر..
زيادات أثقلت جيوب المهنيين..
يجب تسقيف أسعار المحروقات..
على عموم المواطنين إيقاف عرباتهم ..
هاته الزيادات ساهمت في أزمة اقتصادية..
أزمة غير مسبوقة في المحروقات..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هاته الخروقات..
بلاد كحلة.طبنا الله ياخد الحق.
الحمد لله على نعمة الصمت
انا مواطن مغربي مهاجر من اسبانيا. اقوم السبب هم الشعب ونحن عامة الشعب يجب إيقاف العربات والظاهر على هذا المنكر. اللهم إن هذا لمنكر