أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. فاتح غشت

2023-08-01 / 12:05
0
هبة بريس

نشر بنك المغرب، أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 01 غشت 2023:

العملة — شراء — بيع

1 أورو 10.0050 – 11.6274

1 دولار أمريكي 9.11450 – 10.5925

1 دولار كندي 6.88460 – 8.00100

1 جنيه استرليني 11.6920 – 13.5880

1 جنيه جبل طارق 11.6960 – 13.5920

1 فرنك سويسري 10.4310-12.1230

100 كرونة سويدية 86.1810 – 100.160

1 ريال سعودي 2.42910 – 2.82310

1 دينار كويتي 29.6450 – 34.4530

1 درهم إماراتي 2.48150 – 2.88390

1 ريال قطري 2.50150 – 2.90710

1 دينار بحريني 24.1770 – 28.0970

100 ين ياباني 6.38680 – 7.42240

1 ريال عماني 23.6680 – 27.5060

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عجز ميزانية المغرب يبلغ 27,9 مليار درهم

عجز ميزانية المغرب يبلغ 27,9 مليار درهم

2023-08-01 / 16:42
Photo of الاتحاد الأوروبي : لا “مخاطر فورية” على الطاقة النووية إذا قطعت النيجر إمدادات اليورانيوم

الاتحاد الأوروبي : لا “مخاطر فورية” على الطاقة النووية…

2023-08-01 / 15:59
Photo of بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في تناقص

بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في…

2023-08-01 / 15:35
Photo of شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

2023-08-01 / 12:29
Photo of تقرير بنك المغرب .. التبليغ عن أزيد من نصف مليون شيك

تقرير بنك المغرب .. التبليغ عن أزيد من نصف…

2023-08-01 / 10:31
Photo of بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة تكوينية تقنية

بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة…

2023-07-31 / 20:23
Photo of مخزون الذهب في المغرب يستقر في 22 طنا

مخزون الذهب في المغرب يستقر في 22 طنا

2023-07-31 / 17:42
Photo of شركة روسية لصناعة الطاقة النووية و البديلة تستثمر في المغرب

شركة روسية لصناعة الطاقة النووية و البديلة تستثمر في…

2023-07-30 / 20:17
Photo of الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب تبلغ 337,6 مليار درهم

الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب تبلغ 337,6 مليار درهم

2023-07-30 / 14:38
Photo of بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية إلى 7,6 بالمائة

بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية إلى 7,6 بالمائة

2023-07-28 / 22:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق