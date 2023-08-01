أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. فاتح غشت
هبة بريس
نشر بنك المغرب، أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 01 غشت 2023:
العملة — شراء — بيع
1 أورو 10.0050 – 11.6274
1 دولار أمريكي 9.11450 – 10.5925
1 دولار كندي 6.88460 – 8.00100
1 جنيه استرليني 11.6920 – 13.5880
1 جنيه جبل طارق 11.6960 – 13.5920
1 فرنك سويسري 10.4310-12.1230
100 كرونة سويدية 86.1810 – 100.160
1 ريال سعودي 2.42910 – 2.82310
1 دينار كويتي 29.6450 – 34.4530
1 درهم إماراتي 2.48150 – 2.88390
1 ريال قطري 2.50150 – 2.90710
1 دينار بحريني 24.1770 – 28.0970
100 ين ياباني 6.38680 – 7.42240
1 ريال عماني 23.6680 – 27.5060
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