البرلمان المغربي

مقترح قانون لاحتفاظ الموظفين بأجورهم أثناء رخصة المرض طويلة الأمد

2023-08-01 / 11:40
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هبة بريس _ الرباط

قدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب مقترح قانون جديد يرمي تغيير بعض مقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وتروم هذه التعديلات تعزيز حماية الموظف من الأخطار والأمراض التي قد يصاب بها أثناء مزاولة العمل، وذلك بتعديل المقتضيات المتعلقة برخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد.

وتحدد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأكد في ثلاث سنوات، يتقاضى الموظف طوال السنتين الأوليين منها مجموع أجرته المحتسبة في المعاش، ونصف هذه الأجرة خلال السنة الثالثة، في حين تحدد مجموع مدة رخصة المرض الطويلة الأمد في خمس سنوات، يتقاضى الموظف طوال الثلاث سنوات الأولى منها مجموع أجرته المحتسبة في المعاش، ونصف هذه الأجرة خلال السنتين الرابعة والخامسة.

مقابل ذلك، يقترح فريق الأصالة والمعاصرة تمكين الموظفين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من اللاحتفاظ بمجوغ الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال مدة هاتين الرخصتين واعتبر الفريق أن اقرار اجراء الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طوال الرخصتين المذكورتين سيمكن من النهوض بالأوضاع الاجتماعية للموظفين المعنيين، بما يضمن توفرهم على دخل قار يمكنهم من الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة المدة المتطلبة للعلاج دون التعرض لضائقة مالية جراء ذلك.

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‫5 تعليقات

  3. خصوصا عند ادلاء المريض بشهادة مرضية تنص علا راحة نفسية وجسدية مدة اطول بعد الشيء

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  4. المريض دائما ينصح له براحة طويلة خصوصا عند إصابته بمرض لاقدر الله تكون فيه عملية او ماشبه دلك عفانا الله وعافاكم من امراض الدنيا

    2

  5. اكثر من هذا يجب تعويض كل مصاب بعرض مزمن جراء ارتفاع تكاليف العلاج والتنقل والأيواء… إلى حين شفاءه جزاء لتضحياته خلال عمله وتشجيعا للإحصاء على مزيد من العطاء

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