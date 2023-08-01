في الصورة عمر هلال

“هلال” يقيم حفل استقبال بهيج بمناسبة عيد العرش

2023-08-01 / 11:24
0
هبة بريس _ الرباط

أقام السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، يوم الاثنين بمقر إقامة المملكة في نيويورك، حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

وتميز هذا الاستقبال بحضور سفراء وأعضاء بالسلك الدبلوماسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين في الأمانة العامة الأممية وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى الأمم المتحدة.

كما تميز هذا الحفل بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد تشابا كوروسي، وكذلك الرئيس المنتخب للدورة المقبلة للجمعية العامة، السيد دينيس فرانسيس.

وشارك أيضا في هذا الحفل ممثلون عن الجالية المغربية، لا سيما من المقيمين في نيويورك، وكذا شخصيات من عالم الأعمال والفن والثقافة.

وأهاب الضيوف بالسفير هلال أن يرفع تهانيهم الحارة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي قاطبة بهذه المناسبة السعيدة. كما حرصوا على التعبير عن إعجابهم وتقديرهم العميق لشخص جلالة الملك والتنمية والمنجزات الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تشهدها المملكة، وفق الرؤية المستنيرة لجلالته.

كما أعرب الضيوف عن إشادتهم بالعمل الذي يقوم به المغرب داخل الأمم المتحدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لا سيما من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما، ومكافحة خطاب الكراهية، وترسيخ قيم الحوار بين الثقافات والأديان، وتعزيز حقوق الإنسان، والتنمية السوسيو اقتصادية والمستدامة، وتوطيد التعاون جنوب-جنوب الفعال والنشط، خاصة لصالح البلدان الإفريقية

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” جودة” مياه الشرب بالجديدة تجر بركة إلى المساءلة البرلمانية

” جودة” مياه الشرب بالجديدة تجر بركة إلى المساءلة…

2023-08-01 / 11:49
Photo of “مديرية الحموشي” تعلن ترقية 10 آلاف و330 شرطيا

“مديرية الحموشي” تعلن ترقية 10 آلاف و330 شرطيا

2023-08-01 / 11:06
Photo of أول شراكة لتحويل القنب الهندي .. مشروع (KIF TAKIWNE)

أول شراكة لتحويل القنب الهندي .. مشروع (KIF TAKIWNE)

2023-08-01 / 10:29
Photo of مركز محمد السادس يتجند لإدماج الشباب ذوي الإعاقات الذهنية

مركز محمد السادس يتجند لإدماج الشباب ذوي الإعاقات الذهنية

2023-07-31 / 23:08
Photo of مراكش: تقديم 24 شخص في حالة إعتقال بتهمة الفساد بالشقق المفروشة

مراكش: تقديم 24 شخص في حالة إعتقال بتهمة الفساد…

2023-07-31 / 21:32
Photo of أسرة القوات المسلحة الملكية تجدد الولاء للملك في برقية عيد العرش

أسرة القوات المسلحة الملكية تجدد الولاء للملك في برقية…

2023-07-31 / 21:30
Photo of جرسيف: عثمان سوالي عامل تألقت في عهده الرياضة وحسن بالماحي أقبرها وجعلها في خبر كان

جرسيف: عثمان سوالي عامل تألقت في عهده الرياضة وحسن…

2023-07-31 / 21:15
Photo of وجدة.. الإنقطاعات المتكررة للماء تثير الاستياء والمكتب يردها لأشغال تجديد القنوات

وجدة.. الإنقطاعات المتكررة للماء تثير الاستياء والمكتب يردها لأشغال…

2023-07-31 / 21:01
Photo of انتقادات لاذعة ل”مؤثرين” حضروا لأستراليا بالمال العام

انتقادات لاذعة ل”مؤثرين” حضروا لأستراليا بالمال العام

2023-07-31 / 20:14
Photo of رخصت له جماعة طنجة لمرتين.. قرار إزالة حاجز حديدي بمجمع سكني يثير جدلا بين الجماعة والولاية

رخصت له جماعة طنجة لمرتين.. قرار إزالة حاجز حديدي…

2023-07-31 / 19:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق