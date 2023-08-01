“هلال” يقيم حفل استقبال بهيج بمناسبة عيد العرش

هبة بريس _ الرباط

أقام السفير، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، يوم الاثنين بمقر إقامة المملكة في نيويورك، حفل استقبال بهيج بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين.

وتميز هذا الاستقبال بحضور سفراء وأعضاء بالسلك الدبلوماسي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكبار المسؤولين في الأمانة العامة الأممية وممثلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى الأمم المتحدة.

كما تميز هذا الحفل بحضور رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، السيد تشابا كوروسي، وكذلك الرئيس المنتخب للدورة المقبلة للجمعية العامة، السيد دينيس فرانسيس.

وشارك أيضا في هذا الحفل ممثلون عن الجالية المغربية، لا سيما من المقيمين في نيويورك، وكذا شخصيات من عالم الأعمال والفن والثقافة.

وأهاب الضيوف بالسفير هلال أن يرفع تهانيهم الحارة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي قاطبة بهذه المناسبة السعيدة. كما حرصوا على التعبير عن إعجابهم وتقديرهم العميق لشخص جلالة الملك والتنمية والمنجزات الشاملة ومتعددة الأبعاد التي تشهدها المملكة، وفق الرؤية المستنيرة لجلالته.

كما أعرب الضيوف عن إشادتهم بالعمل الذي يقوم به المغرب داخل الأمم المتحدة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، لا سيما من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتعزيزهما، ومكافحة خطاب الكراهية، وترسيخ قيم الحوار بين الثقافات والأديان، وتعزيز حقوق الإنسان، والتنمية السوسيو اقتصادية والمستدامة، وتوطيد التعاون جنوب-جنوب الفعال والنشط، خاصة لصالح البلدان الإفريقية

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