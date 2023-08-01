تقرير بنك المغرب .. التبليغ عن أزيد من نصف مليون شيك

2023-08-01 / 10:31
17
هبة بريس _ اقتصاد

أفاد بنك المغرب بأن خدمة مركزة عوارض أداء الشيكات سجلت 559.918 عارضا تم التبليغ عنه خلال سنة 2022، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة.

وأوضح البنك المركزي في تقريره السنوي حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم السنة المالية 2022 أن هذه العوارض المبلغ عنها تهم مبلغا إجماليا يعادل 17,2 مليار درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أنه بالموازاة لذلك، أظهر عدد التسويات المنجزة تراجعا بنسبة 6 في المائة، بينما انخفض مبلغها بنسبة 2,8 في المائة ليستقر عند 4,5 مليار درهم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في تناقص

بنك المغرب : سوق الشغل “تضرر” والساكنة النشيطة في…

2023-08-01 / 15:35
Photo of شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

شركات المحروقات تعلن عن زيادة جديدة في الأسعار

2023-08-01 / 12:29

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم .. فاتح…

2023-08-01 / 12:05
Photo of بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة تكوينية تقنية

بتعاون مع أمريكا.. الهيئة المغربية لسوق الرساميل تنظم دورة…

2023-07-31 / 20:23
Photo of مخزون الذهب في المغرب يستقر في 22 طنا

مخزون الذهب في المغرب يستقر في 22 طنا

2023-07-31 / 17:42
Photo of شركة روسية لصناعة الطاقة النووية و البديلة تستثمر في المغرب

شركة روسية لصناعة الطاقة النووية و البديلة تستثمر في…

2023-07-30 / 20:17
Photo of الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب تبلغ 337,6 مليار درهم

الأصول الاحتياطية الرسمية في المغرب تبلغ 337,6 مليار درهم

2023-07-30 / 14:38
Photo of بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية إلى 7,6 بالمائة

بنك المغرب يعلن انخفاض الكتلة النقدية إلى 7,6 بالمائة

2023-07-28 / 22:38
Photo of “خط جوي” جديد يربط الصويرة بتل أبيب

“خط جوي” جديد يربط الصويرة بتل أبيب

2023-07-28 / 20:32
Photo of الصناعة التقليدية: علامة “المغرب صنع يدوي” تتمتع بسمعة إيجابية تتجاوز 85%

الصناعة التقليدية: علامة “المغرب صنع يدوي” تتمتع بسمعة إيجابية…

2023-07-28 / 16:30

‫17 تعليقات

  2. القانون التجاري واضح عدم توفر مؤونة شيك يعرض صاحبه المسألة القانونية والسجن أحيانا..

  12. ناس زمان كالو البس اعلا قدك ايوتيك معندناش ماخسناش الواحد كيبغي ايبان بشيك خاوي كيجيبها فراسو او ناسو

  14. المفرود في رايي لا يعطا دفتر الشيك الا لمن له رصيد قوي في رصيده علا الاقل يكون هناك حماية لصاحبه

  15. هناك بعض الناس تستعمل دفتر الشيك في امور تافهة جدا وترمي بانفسها لي التهلكة

  17. دفتر الشيكات له قانون يبلغ به قبل استلامه لي الزبون لدا واجب الحيطة والحذر في استعماله

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق