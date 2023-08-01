أول شراكة لتحويل القنب الهندي .. مشروع (KIF TAKIWNE)

2023-08-01 / 10:29
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هبة بريس

وقعت الجمعية المغربية لاستشارات القنب الهندي، والشركة الأمريكية الرائدة في مجال تحويل القنب الهندي (Advanced)، بالدار البيضاء، الاتفاقية الأولى من نوعها، حول التكوين والتكوين المستمر للأطباء والصيادلة والمزارعين والتقنيين في ما يخص الاستعمالات الطبية والفلاحية للقنب الهندي.

وقالت الجمعية المغربية، إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار الخط التصاعدي لمشروع (KIF TAKWINE)، الذي أطلقته الجمعية منذ تأسيسها والرامي إلى توفير تكوين علمي وتقني للأطباء والصيادلة في مرحلة أولى حول كيفية التداوي بمشتقات القنب الهندي وصرف الأدوية، وفق برامج علمية معتمدة دوليا على يدي أطباء وخبراء من المغرب ودول العالم.

ونقلت يومية الأحداث المغربية، أن رضوان ربيع، رئيس الجمعية المغربية الاستشارية لاستعمالات القنب الهندي، كشف أن الجمعية قامت لحد الآن بمراحل للتكوين المستمر والتوعية تهم صناع الأدوية، وكذا الفلاح المنتج للقنب الهندي بشراكة مع خبراء أجانب ومن المغرب، بهدف الوصول على الأقل السنة القادمة إلى مستوى من الجودة في الإنتاج والتصنيع

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‫5 تعليقات

  1. نتمنا من تنمية هدا المنتوج وتطويره لي اهداف تساعد في شفاء المحتاجين اليه من تطويره للادوية

  2. لما لا سيكون تطوير مهم جدا في هذه النبتة المستعملة لاغراد اوخرا اغراد هلكة معضم الشباب

  3. قالها الحق تعلا العلم نور والجهل عار شكرا للعلم والعلماء علا وصولهم لهدا التطور العيلمي علا هده النبتة القنب الهيندي

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