ماكرون …العلاقة بين فرنسا والمغرب قادرة على أن تنمو

هبة بريس _ الرباط

توصل الملك محمد السادس، ببرقية تهنئة، من رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتوليه الملك.

وأعرب الرئيس الفرنسي في هذه البرقية عن “امشاعر الصداقة العميقة التي يكنها الشعب الفرنسي للشعب المغربي”.

وشدد ماكرون على أن “النجاحات التي حققها المغرب منذ بداية حكم جلالتكم وما حملته من زخم تحديثي، كانت رائعة”، مؤكدا أن “فرنسا، بإخلاص واحترام، جعلت دوما التعاون مع المغرب أولوية”.

وأعرب الرئيس الفرنسي عن قناعته بأن القدرة النموذجية للشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا والمغرب كفيلة بإيجاد الأجوبة المناسبة للرهانات الكبرى في الوقت الراهن.

كما عبر عن يقينه في أن العلاقة بين فرنسا والمغرب قادرة على أن تنمو وتتعزز بشكل أكبر.

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