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طقس الثلاثاء.. سحب منخفضة وحرارة بكل ربوع المملكة

2023-08-01 / 09:16
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار الى محليا جد حار بكل من الجنوب الشرقي والسهول الداخلية الوسطى وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأطلس الكبير وبالجنوب الشرقي.

وستتشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية الشمالية والوسطى، فضلا عن تسجيل هبات لرياح محليا قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى، وبالجنوب ومحليا بالأطلس مع تناثر غبار.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 25 و 34 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و 22 درجة في ما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار فستنخفض قليلا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز وشمال العرائش، وهائجا إلى محليا قوي الهيجان ما بين كاب سيم وطرفاية، وهائجا بباقي السواحل.

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