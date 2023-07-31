فريق قطري يتعاقد مع لاعبين وداديين دون الكشف عن قيمة الصفقة

هبة بريس ـ رياضة

أعلن نادي معيذر القطري التعاقد مع المغربي أيمن الحسوني قادما من الوداد البيضاوي، والمهاجم الكونغولي جي مبينزا، لاعب الطائي السعودي و الوداد الرياضي السابق.

و كان الحسوني قد طالب إدارة ناديه بعدم تجديد عقده مفضلا تغيير الأجواء نحو الدوري القطري، فيما مبينزا انتهى عقده مع الفريق السعودي، ليوقعا معا في معيذر القطري دون الكشف عن قيمة الصفقتين معا.

و تجدر الإشارة إلى أن معيذر يتواجد حاليا في معسكره الخارجي بمدينة أزميت التركية، حيث من المنتظر عودته إلى الدوحة في الثامن من غشت للدخول في مرحلة التحضيرات النهائية قبل انطلاق الدوري القطري.

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